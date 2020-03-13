قيادات وزارة الآثار تعاين شارع المعز بعد موجة الطقس (صور)

تفقد العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، شارع المعز لدين الله الفاطمي، لمعاينة الشارع بعد موجة الطقس السيئ التي أصابت البلاد خلال أمس الخميس.



ورافقه في جولته العميد هانى ممدوح مساعد وزير السياحة والآثار للشئون المالية، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وشريف فوزي المنسق العام لشارع المعز، ومحمد أبو سريع مدير عام آثار الجمالية.



وخلال الزيارة تم الاطمئنان على حالة الشارع المعز والجهود المبذولة أمس لإزالة مياه الأمطار الغزيرةن التي تراكمت في محيط آثار الشارع.



وشملت الزياره مجموعه السلطان قلاوون ومتحف النسيج المصري ومقعد الأمير ماماي السيفي وقاعة محب الدين، وتم التعاون مع جميع الجهات المعنية في إزالة آثار الطقس السيئ مع محافظة القاهرة وحي وسط القاهرة ووزارة الداخلية وإدارة الصرف الصحي، والتى أسفرت عن احتواء الموقف وسرعة السيطرة عليه.



وكان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد صرح أن كل قيادات الوزارة متواجدة في الشارع حيث يتم متابعة المناطق الأثرية على مدار الساعة وتم تشكيل غرف عمليات بكل إدارة مركزية لتلقي أية بلاغات حول المناطق الآثرية، والعمل على حلها فورًا مع الأجهزة المعاونة بالمجلس الأعلى للآثار، أو من خلال التعاون والتنسيق أيضًا مع المحليات، وحالة الطوارئ مستمرة حتى انتهاء موجة الطقس السيئ.



وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.



ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.



ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.



فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.



وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الحمهورية.



وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.



وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادى ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التى تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.



يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الإستقرار في الأحوال الجوية إعتبارًا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.



وكشفت هيئة الأرصاد، عن أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمـر وجبـوب البلاد.



كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصـل لحـد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك انخفـاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.