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بسبب كورونا والطقس.. أولياء أمور مدارس المتفوقين يستغيثون بوزير التعليم

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:54 م
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الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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تقدم طلاب وأولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين الداخلية بمناشدات إلي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لحمايتهم من الطقس السيء وكذلك انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت سميرة محمد إحدى أولياء الأمور، إن الطالبات قد وصلن من محافظات عديدة إلي المدرسة مساء الاربعاء الماضي وهن الآن موجودين في المدارس ولا يستطعن الخروج أو شراء الاحتياجات الخاصة بهم بسبب الطقس السيء والذي سوف يستمر حتي غدا السبت، مطالبين من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تعليق الدراسة في المدارس الداخلية للمتفوقين هذه الأيام.

بينما كشفت هدي المحمدي ولية أمر أخري أن تجمعهم في مدرسة داخلية واحدة يعرض حياتهم للخطر، مؤكدة أن ٤ طالبات يجلسن في غرفة واحدة ويستخدمن دورة مياه واحدة وهذا يعرضهن لفيروس كورونا، مطالبة من وزارة التربية والتعليم تعليق الدراسة حتي يتم انتهاء هذه الموجه الصعبة بسبب الفيروس والطقس أو العمل علي تعقيم المدرسة وتعقيم الغرف الخاصة بالطلاب لحمايتهم من الفيروس.

بينما قالت أمل صابر ولية أمر أخري، إنهم تقدموا بشكوي للتعليم للعمل علي اتخاذ قرار بهذا الشأن، حيث الفروع الداخلية لمدارس المتفوقين كثيرة منها أكتوبر والمعادي وكفر الشيخ.

وتعرضت محافظات الجمهورية، أمس الخميس واليوم الجمعة، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء الجمعة على كافة أنحاء الحمهورية.

وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.

وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التى تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الإستقرار في الأحوال الجوية إعتبارًا مـن الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

وكشفت هيئة الأرصاد، عن أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمـر وجبـوب البلاد. 

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصـل لحـد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وصاحب ذلك إنخفـاض فـي درجات الحــرارة اليوم الجمعة.
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مدارس المتفوقين الداخلية كورونا تعليق الدراسه الطقس الدكتور طارق شوقي الاجراءات الاحترازية

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