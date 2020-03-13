Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية بشكل عام وجماهير نادي الزمالك بشكل، الى مواجهة الابيض المقبلة امام فريق مصر للمقاصة في بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.


موعد مباراة الزمالك القادمة
يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره مصر للمقاصة يوم الخميس المقبل الموافق ١٩ مارس ، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة
تذاع مباراة الزمالك ومصر للمقاصة على شاشة قناة اون تايم سبورت وتبث عبر إذاعة اون سبورت افةام والشباب والرياضة.


التشكيل المتوقع للزمالك امام مصر للمقاصة
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تثبيت تشكيل الابيض خلال المباريات الأخيرة، حيث من المتوقع ان يبدأ بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى : محمد ابو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، احمد سيد زيزو.

خط الهجوم : مصفى محمد.

وخاض فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠

Advertisements

أخبار تهمك

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 19 ساعة

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ حوالي 9 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعة

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

محمد بركات يصدم لاعبي المنتخب الوطني

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ يوم

مصائب كورونا عند ريال مدريد فوائد

منذ 39 دقيقة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 ص

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

02:58 م

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

03:27 م

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

03:48 م

محمد بركات يصدم لاعبي المنتخب الوطني

04:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status