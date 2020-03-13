تعرف على أعمال بيومي فؤاد في رمضان 2020 وسباق عيد الأضحى

حالة من النشاط الفنى، يعيشها الفنان بيومى فؤاد، حيث يصور أكثر من عمل في آن واحد، ومن هذه الأعمال مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا، والمقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية في السباق الرمضاني المقبل، بالإضافة إلى فيلم "تسليم أهالي" للنجمة دنيا سمير غانم، والمقرر عرضه بدور العرض السينمائي في عيد الفطر، أو عيد الأضحى هذا العام.





وأوضح الفنان بيومي فؤاد، في مسلسل "دهب عيرة" أنه يجسد شخصية تدعي "منعم"، وأنه يعشق "عهد" والذي تجسد هذه الشخصية الفنانة يسرا، ولديه أمل بأن تكلل هذه القصة بالزواج، حيث إنه رجل مطلق ولديه ولد وبنت، ويمتلك مصنعًا وشركة صغيرة.





وأشار "بيومي"، إلى أن كواليس العمل ممتعة ومليئة بالتعاون، لافتًا إلى أن الفنانة يسرا، من الشخصيات المميزة فى الوسط الفني، وملتزمة فى عملها ومتعاونة للغاية، معربًا عن سعادته بالمشاركة فى هذا العمل.





وتدور أحداث مسلسل "دهب عيرة"، في إطار اجتماعي مشوق.





الجدير بالذكر أن مسلسل "دهب عيرة" يتضمن نخبة من النجوم مثل (يسرا، حلا شيحة، خالد سرحان، بيومى فؤاد، عبير صبري، جومانا مراد، هنادى مهنا، خالد أنور، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ، رمزى العدل)، وغيرهم من النجوم، وهو إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أمين جمال، وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.





على الجانب الأخر، يشارك الفنان بيومي فؤاد، في تصوير فيلم "تسليم أهالي" للنجمة دنيا سمير غانم.





وقال "بيومي" عنه، إنه يجسد شخصية تدعى "صدقي" ولديه ولد، ويقدم هذه الشخصية الفنان هشام ماجد والذي يعمل طبيبًا، ووصفه بأنه طبيب فاشل، بينما والد الفنان بيومي فؤاد يقدمه الفنان عبد الله مشرف موظف بسيط وروتيني جداً، حيث يستكمل بيومي مسيرة والده كجهة مهنية، ويعمل موظف حكومي في إحدى الهيئات الحكومية.





وعبر "بيومي"، عن سعادته بالبطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سمير غانم، التي تعمل باجتهاد ملحوظ في تقديم دورها مما سيحقق توقعات إيجابية، ونجاح مبهر لدى الجمهور والنقاد.





وتدور أحداث فيلم "تسليم أهالي" في إطار كوميدي أكشن.



