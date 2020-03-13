جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة الحزم ضد الفيصلي

جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الجمعة 13 - 3 - 2020، أبرزها مباراة مباراة الحزم ضد الفيصلي في الدوري السعودي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.



ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:



جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ26"

دوسلدورف ضد بادربورن، تقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 5.



جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ26"

ليون ضد ريمس، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 6.



جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ22"

الحزم ضد الفيصلي، تقام المباراة في تمام الساعة 5:50 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:50 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:50 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1.



جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ19"

النصر ضد خورفكان، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.