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جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة الحزم ضد الفيصلي

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:43 م
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الجمعة 13 - 3 - 2020، أبرزها مباراة مباراة الحزم ضد الفيصلي في الدوري السعودي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ26"
دوسلدورف ضد بادربورن، تقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 5.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ26"
ليون ضد ريمس، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 6.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ22"
الحزم ضد الفيصلي، تقام المباراة في تمام الساعة 5:50 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:50 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:50 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية 1.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ19"
النصر ضد خورفكان، تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.
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