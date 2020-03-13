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محافظ الدقهلية يوزع أطعمة على عمال شفط المياه بالشوارع (صور)

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:43 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد كشك
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قام اليوم الجمعة، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ بجولة ميدانية بمدينتى المنصورة وطلخا تابع خلالها، فرق العمل القائمة برفع وإزالة تراكمات المياه بالشوارع والميادين والتى نتجت عن عدم استقرار الطقس وتقلبات الحالة الجوية، وذلك تيسرا للحركة المرورية.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار كافة فرق العمل القائمة على كسح وشفط المياه من الشوارع والميادين بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى التنسيق التام بين كافة الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للتعامل الفورى مع أي تراكمات للمياه والاستجابة سريعا لشكاوى المواطنين فى إنحاء المحافظة وإزالة كافة المعوقات حتى انتهاء هذه الموجه الغير مستقرة للطقس.

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة رفع السيارات المعطلة والتى تحجب التعامل مع كميات المياه المتراكمة ببعض المناطق.

وفى ذات السياق قام محافظ الدقهلية بتوزيع وجبات غذائية على العاملين فى أعمال رفع المياه كبادرة شكر وتقدير من محافظ الدقهلية لمجهوداتهم المبذولة فى هذه الأجواء، مشيدا بهؤلاء العاملين الذين يستحقون كل الدعم والشكر والاحترام، مشيرا إلى أن هذا هو الإنسان المصرى الذى يؤكد انتماؤه لهذه الأرض الطيبة ويظهر معدنه النفيس دائما وقت اللازمة وتتضح مصريته الضاربة فى أعماقه.

وفى ذات السياق كلف محافظ الدقهلية هيثم الشيخ نائب المحافظ وسعد الفرماوي سكرتير عام المحافظة ومنال الغندور السكرتير المساعد بالتواجد الميداني بالشارع والمرور علي أعمال شفط تجمعات المياه بالوحدات

كما أصدر توجيهاته لكل رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة باستمرار تكثيف أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار وتيسير حركة الشوارع والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين وذلك حتى توقف سقوط الأمطار وانتهاء هذه الموجة من الطقس غير المستقرة.

وكانت أعنت محافظة الدقهلية، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع سقوط الأمطار لسرعة شفط وكسح المياه، فضلا عن جاهزية كافة القطاعات بالمحافظة تحسبا لوقوع أي أحداث وسرعة التعامل معها في الحال.


وفي سياق مغاير تعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

واتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

محافظ الدقهلية يوزع أطعمة على عمال شفط المياه بالشوارع (صور)
محافظ الدقهلية يوزع أطعمة على عمال شفط المياه بالشوارع (صور)
محافظ الدقهلية يوزع أطعمة على عمال شفط المياه بالشوارع (صور)
محافظ الدقهلية يوزع أطعمة على عمال شفط المياه بالشوارع (صور)
محافظ الدقهلية يوزع أطعمة على عمال شفط المياه بالشوارع (صور)
محافظ الدقهلية يوزع أطعمة على عمال شفط المياه بالشوارع (صور)
محافظ الدقهلية يوزع أطعمة على عمال شفط المياه بالشوارع (صور)
محافظ الدقهلية يوزع أطعمة على عمال شفط المياه بالشوارع (صور)
محافظ الدقهلية يوزع أطعمة على عمال شفط المياه بالشوارع (صور)
محافظ الدقهلية يوزع أطعمة على عمال شفط المياه بالشوارع (صور)
محافظ الدقهلية يوزع أطعمة على عمال شفط المياه بالشوارع (صور)
محافظ الدقهلية يوزع أطعمة على عمال شفط المياه بالشوارع (صور)
محافظ الدقهلية يوزع أطعمة على عمال شفط المياه بالشوارع (صور)
محافظ الدقهلية يوزع أطعمة على عمال شفط المياه بالشوارع (صور)
محافظ الدقهلية يوزع أطعمة على عمال شفط المياه بالشوارع (صور)
محافظ الدقهلية يوزع أطعمة على عمال شفط المياه بالشوارع (صور)
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