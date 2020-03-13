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اقتبست اسمها من ليلى مراد وتزوجت ٦ مرات.. ما لا نعرفه عن ليلى طاهر

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:04 م
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ليلى طاهر
ليلى طاهر
ولاء عبد الناصر
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تحتفل اليوم الفنانة ليلي طاهر بعيد ميلادها، حيث إنها مواليد شهر مارس، فهي واحدة من جميلات الزمن الجميل، ورغم إنها لم تحظ بالبطولة المطلقة في جميع أعمالها، إلا أنها استطاعت أن تترك بصمة في الأدوار التي شاركت فيها، بجمالها وجاذبيتها.



وفي عيد ميلادها يرصد لكم'الفجر الفني'أبرز المعلومات عن الفنانة ليلي طاهر:


_ولدت الفنانة ليلي طاهر في القاهرة، عام 1939، بعد الثانوية العامة التحقت بمعهد الخدمة الاجتماعية، وكان هذا بناء على رغبة والدها.



_أثناء دراستها في المعهد، اكتشفها المنتج رمسيس نجيب، عندما كان يبحث عن بطلة تقف أمام الفنان الراحل فريد شوقي في فيلم "أبو حديد"، ويعد هذا الفيلم أول عمل في مشوارها الفني.


_تم تغيير اسمها الحقيقي إلي اسم ليلي وهو مأخوذ عن الفنانة الراحلة ليلي مراد، وذلك لحبها لها ، وألحق رمسيس نجيب لها اسم طاهر ليصبح اسمها ليلي طاهر.


_تزوجت عدة مرات ففي بداية حياتها تزوجت من محمد مصطفي وانجبت منه ابنها الوحيد، ثم بعد ذلك انفصلت، وبعد دخولها الوسط الفني تزوجت من المخرج حسين فوزي ولكن لم يستمر زواجهما، وبعدها تزوجت من الصحفي نبيل عصمت، وفي عام 1964 تزوجت من الفنان يوسف شعبان ودام زواجهما تسع سنوات، وبعد طلاقها من يوسف شعبان تزوجت من الملحن خالد الأمير، ولم يدوم أيضاً هذا الزواج.



_من أشهر الأفلام التي شاركت بها ليلى طاهر: الناصر صلاح الدين ، ولا تدمرني معك، وعفوًا أيها القانون، والاحتياط واجب، وحكمت المحكمة، وعاصفة من الدموع، وليالي ياسمين، وتضحك الأقدار، والمدمن، والطاووس، وقطة على نار، وزمان يا حب، والبيوت أسرار، وزوجة بلا رجل، ومعسكر البنات، وأيام ضائعة، واعترافات امرأة، والمدير الفني، والمراهقان، وثمن الحب، وسنوات الحب، والأزواج الشياطين، ومطلوب زوجة فورًا، وامرأة في دوامة، وبطل للنهاية، ويا حبيبي، وللنساء فقط، وصراع الأبطال، وثمن الحب، وآخر فرصة، وحيرة وشباب، وسنوات الحب، ورجل في الظلام، ولا تطفئ الشمس، والحب كده، ووحيدة، وعاشت للحب".

_قدمت العديد من الأدوارفي عالم المسلسلات التلفزيونية، ومنها: يا ورد مين يشتريك، وعائلة شلش، ومسيو رمضان مبروك، والباب في الباب، وزواج بدون إزعاج، وعادات وتقاليد، والخماسين، والقاهرةووالناس، وعودة الروح، والرجل والدخان، وبيار الملح، وأنا ودموعي، ورمضان والناس، ومفتش المباحث، والباحثة، وملكة في المنفى.

 _كما قدمت الأعمال المسرحية منها: الدبور، وعريس في إجازة، وسنة مع الشغل اللذيذ، وغراميات عفيفي، وكومبارس الموسم، وفخ السعادة الزوجية، ورصاصة في القلب.



_حصلت على العديد من الجوائز، آخرها درع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عام 2017، وجائزة الريادة السينمائية من المهرجان الكاثوليكي عام 2018، كما كرّمها مهرجان شرم الشيخ السينمائي، فبراير 2018، في دورته الثانية.
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