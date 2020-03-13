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بسبب كورونا| خسائر في تعطيل الدوريات الأوروبية.. وتهديد حلم ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:29 م
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أدى انتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم، إلى إلغاء وتأجيل الدوريات الخمس الكبرى، خوفاً من تزايد الأعداد المصابه بالفيروس اللعين.


حيث أعُلن اليوم الجمعة عن تأجيل الدوري الإنجليزي والإلماني والفرنسي والإسباني، بالإضافة إلى بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، أبرز خسائر الدوريات الخمس الكبرى بعد تأجيلها.

الدوري الإنجليزي الممتاز
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ظهر اليوم الجمعة، عن تأجيل كل مباريات البطولة، حتى 3 إبريل المقبل، بسبب زيادة إنتشار فيروس كورونا.

وعقدت الرابطة إجتماعاً طارئاً صباح اليوم، لأندية البريميرليج، من أجل دراسة الموقف الحالي، بعد زيادة إنتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم.

وأدى تأجيل الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى إقتراب ضياع حلم ليفربول في التتويج بلقب البريميرليج، بعد غياب 30 عاماً عن التتويج بالبطولة.

الدوري الإسباني
تسبب إنتشار فيروس كورونا إلى تأجيل مباريات الدوري الإسباني لجولتين مقبلتين، بعد وصول الخطر لمعظم ملاعب الليجا.

حيث كشفت تقارير إعلامية، أن الدوري الإسباني سيسجل خسائر فادحة تصل تصل إلى 600 مليون يورو، بعد تأجيل الدورى لجولتين مقبلتين.

الدوري الايطالي
أعلنت الحكومة الإيطالية، عن إلغاء كل الأنشطة في البلاد بعد إنتشار فيروس كورونا في البلاد، والتي لحقت الضرر في إيطاليا، والتي تعد أكثر الدول الأوروبية ضرراً من الفيروس.

الدوري الألماني والفرنسي
وتستمر خسائر الكرة العالمية، بعد تعليق بطولة الدوري الألماني بدءًا من الأسبوع المقبل، وحتى 2 إبريل المقبل، وهو نفس الحال في الدوري الفرنسي، والذي تم تأجيله لحين إشعار أخر.

بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي
وتتوالى الخسائر المتعلقة بفيروس كورونا، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، صباح اليوم الجمعة، عن تأجيل جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، الأسبوع المقبل بسبب تفشي أحداث فيروس كورونا في معظم دول العالم.

يذكر أن سبب إنتشار فيروس كورونا، أدى إلى تأجيل معظم دوريات أوروبا، ولعب الأخرى بدون جمهور، وإرباك كل المباريات الدولية للمنتخبات الوطنية.

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