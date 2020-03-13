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ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كمية من مخدر "الشابو" في قنا

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:31 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، برئاسة اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا من ضبط 4 متهمين بحوزتهم 350 جرام من الشابو المخدر، قبل ترويجها على العملاء.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بتمكن قوة أمنية برئاسة النقيب أحمد حماد، رئيس مباحث نقادة، والنقيب عبد الله شاهين، معاون مباحث نقادة، من ضبط "أيمن. ا. م، وجمال. ع. ح، ومحمد.ف. س، وسيد.ع. م"، بحوزتهم 350 جرام من الشابو المخدر، و7200 جنيه، وميزان، و5 هواتف محمولة، وعدة تجهيز، داخل حوش، بنقادة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وفي سياق آخر، القت فتاة بمدبنة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، نفسها من الطابق الأول من منزلها، هربا من شاب هددها بسلاح أبيض للزواج منها رغما عنها.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، يفيد إصابة وفاء. ع. ا، 18 عاما، بكسور، بعد أن ألقت نفسها من منزلها. 

وكشفت التحريات الأمنية التي قام بها المقدم سامح نجيدة، رئيس مباحث نجع حمادي، أن الفتاة ألقت نفسها من منزلها هربا من شاب قريب لها، هددها هي وأسرتها بسلاح أبيض داخل منزلهم، للزواج منها عنوة، رغم رفض الفتاة الزواج منه، وفر هاربا. 

تم نقل المصابة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

كما لقي عامل مصرعه، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، بعد إصابته بطلق ناري، بسبب خلافات مالية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا بالعثور على جثة لشخص يدعى خالد.م.ح، 20 عاما، مصاب بطلق ناري وملقى بداخل توك توك في ترعة الكلابية.

وكشفت تحريات المباحث برئاسة المقدم عمر الشريف، رئيس وحدة المباحث في دشنا، بمعاونة كل من النقباء احمد المغربي، ومحمد عبدالقادر، واحمد عصام شحاتة، واحمد رسلان، أن وراء ارتكاب الجريمة اسعد.ع.م، 45 عاما، بسبب خلافات مالية، حيث ارتكب الواقعة بمساعدة عبدالعاطي.ع، 18 عاما، بعد استدراجه بالمركبة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، وقوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بقوص جنوب قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف في قنا، يفيد انتشال جثة أحمد ماهر محمد، 4 أعوام، لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بقوص جنوب قنا.

تم نقل الجثة إلى مستشفى قوص المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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