الانتهاء من رفع أسلاك الضغط العالي فى البحر الأحمر (صور)

انتهت المنطقة الجنوبية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع شركة الكهرباء من رفع أسلاك الضغط العالي المغذية لروافع الكيلو 7.5 ورافع الكيلو 18 والكيلو 27 طريق الغردقه _ قنا والتى تعرضت للسقوط أمس نتيجة شدة الرياح.



واعلنت الشركة في بيان اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء من اعمال الصيانه فجر اليوم وإعادة تشغيل الروافع علي التيار الكهربائي والتى اعتمدت في تشغيلها أمس علي المولدات.



ومن جانبه أكد المهندس محمد عيسي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تواصل إعلان حالة الطوارئ من خلال توفير مولدات الكهرباء الاحتياطية بجميع الروافع والمحطات لتأمين وصول المياه للمواطنين بكافة المناطق بجميع مدن المحافظة،د.



وأكد رئيس الشركة تنفيذ لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والخاصة بتواجد فرق العمل من مهندسين ومشرفين وكيميائين وعمال بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعه.



كما أشار عيسي الي جاهزية كافة المعدات الثقيلة والمركبات المجهزة والطلمبات وسيارات شفط المياه وسيارات النقل تحسبا لتعرض اى مدينة لطقس سيئ.



وكان أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، أمس الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.



وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة علي الطرق السريعة، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الاحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة خلال الـ 72 ساعة القادمة، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول.



وأوضح المحافظ أنه وجه مديرية الصحة بالتأكد من جاهزية جميع أقسام الإستقبال والطوارئ، وتكثيف النوبتجيات، وضرورة تواجد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والطعوم والأمصال، مع التنسيق مع الإسعاف والتأكيد على أماكن التمركزات بمختلف أنحاء المحافظة.



وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة أعمدة الإنارة بمختلف مدن المحافظة، وتغطية الأسلاك المكشوفة لمنع أي مشكلات تؤدي إلى حوادث صعق بسبب مياه الأمطار، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنشر معداتها بمختلف الشوارع لسرعة التعامل ورفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار مع ضرورة مرور فرق الطواريء على أماكن تجمعات المياه.



