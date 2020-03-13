بسبب الأمطار.. نشوى مصطفى تتعرض لإصابة خطيرة

أصيبت الفنانة نشوى مصطفى، بقطع بالرباط الصليبي، حيث سقطت عند نزولها على السلم بسبب مياه الأمطار المتراكمة على سلالم منزلها.



وكتبت "مصطفى" عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا قائلة: "اتزحلقت على السلالم من المية وحالى رباط صليبى الحمد لله والشكر لله على مايقدره خير وشر — الخلاصة الانسان ضعيف اوى الله يشفى كل الناس يارب اللي عندهم اى مرض يارب الحمد لله على النعم اللي مابنحسش بيها — يارب الحمد لله على لطفك بينا".



وعبرت عن استيائها من جلوسها في المنول أسبوعين بسبب إصابتها بقطع في الرباط الصليبي قائلة: "مش عارفة ازاي حاقدر اقعد اسبوعين من غير حركة يارب هون".



وأوضحت الموقف الذي حدث فيه سقوطها على السلم وحزنها على إزعاج نجلها أثناء نومه قائلة: "أكتر حاجة مضيقانى انى اول ماوقعت صرخت على ابنى وكان نايم قام مفزوع ملامح وشه وفزعته وهو بيشيلنى من الارض وجعت قلبى اللي مستغرباله ليه لما وقعت وانا فى شدة الالم ماندهتش عماد وندهت عبد الرحمن اظن عماد كان ممكن لو شافنى من خضته يقع جنبى ومنلقيش حد يشيلنا إحنا الإتنين المهم خلو بالكم من نفسكم ويارب مايصيبكمش ضرر ابدا ً دعواتكم".



يذكر أن آخر أعمال نشوى مصطفى برنامج "أمى ولا مراتي" والذي تم طرحه السبت الماضي ويعرض على قنوات "دي إم سي".