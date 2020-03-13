Advertisements
Advertisements
Advertisements

القصة الكاملة| ارتباط احمد ابو هشيمة وياسمين صبري الخطوبة تثير الجدل بعد طلاقها على وسائل التواصل الاجتماعي "خاتم وقلب"

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:18 م
Advertisements
أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري
أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري
Advertisements
القصة الكاملة| ارتباط احمد ابو هشيمة وياسمين صبري الخطوبة تثير الجدل بعد طلاقها على وسائل التواصل الاجتماعي "خاتم وقلب"

تزايدت منذ ساعات محركات بحث جوجل حول حقيقة ارتباط احمد ابو هشيمة وياسمين صبري، عقب تداول على مواقع التواصل الاجتماعي صور خطوبتهم، لنرصد ونتابع معكم من خلال بوابة الفجر الإلكترونية حقيقة هذا الامر الان بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.


حقيقة ارتباط احمد ابو هشيمة وياسمين صبري

نشر أحمد أبو هشيمة صورة عبر الستور الخاص به فى موقع انستقرام صورة تجمعة بيد فتاة التى لم يتبين حتى الآن من هي ذاكراً عبارة حبيبتى، ليتبين من خلال البحث على موقع انستقرام  صورة لفنانة ياسمين صبري بالخاتم الذى أصاب بالجدل، ليتبين أن الفنانة ياسمين صبري هي خطيبة احمد ابو هشيمة الذى اشترى لخطيبته خاتم تجاوزت قيمته 200 الف دولار، حيث ظهرت الفنانة ياسمين صبري عبر موقعها الرسمي بوسائل التواصل الاجتماعي مرتدية بعض من المجوهرات التى ظهرت فى ستوري الخاص بأبو هشيمة.


من هو احمد ابو هشيمة

يذكر ان السيد احمد ابو هشيمة هو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات حديد المصريين، سبق له الزواج لأول مرة فى عام 1997، ثم الزواج من الفنانة هيفاء وهبى فى عام 2009 حتى عام 2012، بينما جاءت ياسمين صبري بالزواج من قبل دكتور مصري من قبل فى عام 2012 حتى عام 2017، فهل سيكون زوج الفنانة ياسمين صبري القادم هو أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال المصري، سنتابع معكم على مدار الساعة كافة التفاصيل المطروحة حول هذا الأمر فتابعونا.

القصة الكاملة| ارتباط احمد ابو هشيمة وياسمين صبري الخطوبة تثير الجدل بعد طلاقها على وسائل التواصل الاجتماعي "خاتم وقلب"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ياسمين صبري حقيقة ارتباط ابو هشيمة وياسمين صبري ابو هشيمة وياسمين صبري ابو هشيمة أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

أخبار تهمك

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين بعد موجة الطقس السيئ

منذ ساعتين و 9 دقيقة

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيان حكومي صادم عن ضحايا الطقس السيئ

منذ ساعة و 14 دقيقة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 19 ساعة

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 9 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

قرار غريب من فايلر عقب تأجيل مباراة الأهلي وإنبي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ياسمين صبري تثير الجدل على instagram بسبب موبايل iphone

صورة تثير الجدل.. الحقيقة الكاملة لزواج أحمد فلوكس من هنا شيحة

"عيار 5.8 قيراط وصنع خصيصًا لها".. تعرف على سعر خاتم ألماس ياسمين صبري (صور)

عاجل.. صورة عبر حساب أبو هشيمة تثير الجدل حول ارتباطه بياسمين صبري

ياسمين صبري ليست الأولى.. فنانات ارتبطت أسمهائن بأحمد أبو هشيمة

بعد أنباء خطوبتهما.. تعرف على أوجه الشبه بين فتى أحلام ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:58 م

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

08:06 ص

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

03:48 م

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

06:50 ص

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

03:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status