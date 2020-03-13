القصة الكاملة| ارتباط احمد ابو هشيمة وياسمين صبري الخطوبة تثير الجدل بعد طلاقها على وسائل التواصل الاجتماعي "خاتم وقلب"

تزايدت منذ ساعات محركات بحث جوجل حول حقيقة ارتباط احمد ابو هشيمة وياسمين صبري، عقب تداول على مواقع التواصل الاجتماعي صور خطوبتهم، لنرصد ونتابع معكم من خلال بوابة الفجر الإلكترونية حقيقة هذا الامر الان بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

حقيقة ارتباط احمد ابو هشيمة وياسمين صبري





نشر أحمد أبو هشيمة صورة عبر الستور الخاص به فى موقع انستقرام صورة تجمعة بيد فتاة التى لم يتبين حتى الآن من هي ذاكراً عبارة حبيبتى، ليتبين من خلال البحث على موقع انستقرام صورة لفنانة ياسمين صبري بالخاتم الذى أصاب بالجدل، ليتبين أن الفنانة ياسمين صبري هي خطيبة احمد ابو هشيمة الذى اشترى لخطيبته خاتم تجاوزت قيمته 200 الف دولار، حيث ظهرت الفنانة ياسمين صبري عبر موقعها الرسمي بوسائل التواصل الاجتماعي مرتدية بعض من المجوهرات التى ظهرت فى ستوري الخاص بأبو هشيمة.









من هو احمد ابو هشيمة



