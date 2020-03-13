إعلامية شهيرة تهاجم أحمد إبراهيم بسبب أنغام: "معتبر متابعينه كلاب"

هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الموزع أحمد إبراهي، بعد ما قام بنشر صورة له وهو يقبل زوجتة السابقة أنغام.



وعادت مي العيدان، بنشر صورة أحمد إبراهيم وـنغام، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة "أحمد ابراهيم يصالح أنغام بصورة وكاتب لها حقك عليا... أهم شي إن معتبر المتابعين أخلاقهم إهم كلاب. يالله عموماً السفيه يشتم الباشا".



وكان حاول أحمد إبراهيم، الاعتذار لأنغام، وقام بنشر صورة وهو يقبل رأسها "قائلة" حقك عليا أنا يا ست الستات. تبقى الأسود أسوداً والكلاب كلاب. سيبك منهم". ويشار إلى أنه أعلن في وقت سابق انفصالهما ومما كتبه: "أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوة ".