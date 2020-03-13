مصدر أمني ينفى وفاة سجين نتيجة إهمال طبي



بالفحص تبين عدم صحه تلك الإدعاءات وعدم وفاة المسجون المُشار إليه وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة له داخل مستشفى السجن، والمستشفيات الخارجية.

نفي مصدر أمني ما أذاعته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية عن مداخلة هاتفية لأحد النشطاء السياسيين زعم خلالها وجود إنتهاكات بحق العديد من السجناء بالسجون المصرية، مدعيًا وفاة أحد السجناء نتيجة تعرضه للإهمال الطبى المتعمد.