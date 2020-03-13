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بعد الترويج لها.. محمد الريفي يشعل "اليوتيوب" بـ"قهوة سادة"

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:03 م
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محمد الريفي
محمد الريفي
سعد نبيل
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طرح المطرب المغربي محمد الريفي، أغنية جديدة بعنوان "قهوة سادة"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يويتوب"، وحصدت الأغنية على نسبة مشاهدة عالية منذ طرحه، فضلًا عن تفاعل عشاق المزيكا مع الأغنية.


"قهوة سادة"، من كلمات أحمد جابر، وألحان حوده بندق من توزيع حاتم محسن، ديزاين حمو الرايق، إشراف عام محمد الجندي، وعصام النسر، إنتاج محمود حسان ومصطفي السويفي.

وجاءت كلمات "قهوة سادة"، كالاتي: "امنا ليكو اخدنا ايه مشوفنا منكو غير جراح، تعبتو فينا بس ليه وعمرنا بسببكو راح، خلاص مافيش صاحب اصيل، وكله على الخداع تملي ينكرو الجميل، وكله راح  وقال وداع ، مش ندمان على اللي بعونا هما اللي اختارو يسبوني، بكرة يتمنو يشوفوني لما من غيرهم اعيش".
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