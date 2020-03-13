تعليق الدراسة غدا في الدقهلية تنفيذا لتوجيهات الحكومة

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تعليق الدراسة غدًا بالمدارس التى تعمل يوم السبت، وأيضا الجامعات نظرًا لحالة عدم استقرار الأحوال الجوية والطقس السيئ الذي تشهده مصر منذ مساء الأربعاء والمستمر حتي اليوم.





ومن المنتظر أن يمتد حتي السبت وهو ما رأت الحكومه معه أن يتم تأجيل الدراسة لكافة المدارس والجامعات حرصا على سلامة الطلبة والطالبات وتخفيفًا علي الخدمات العامه والمرافق حتي يتسنى لأجهزة الدولة التعامل مع كافة ما ينتج عن هذه الحالة من الطقس السيئ من آثار.





هذا أصدرت محافظة الدقهلية بيانًا أعلنت فيه انه تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرر الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية تعليق الدراسة غدًا السبت الموافق 14 مارس 2020 بالمدارس الحكومية والخاصة التى تعمل يوم السبت بنطاق محافظة الدقهلية وايضا الجامعات الحكومية والخاصة بنطاق المحافظة، وذلك لعدم استقرار الأحوال الجوية.





وأضاف محافظ الدقهلية بأن سيتم انتظام الدراسة يوم الأحد الموافق ١٥ مارس 2020، هذا وقد أكد محافظ الدقهلية أن المحافظة بكامل اجهزتها تعاملت باحترافية عالية وجدية والتزام تام لمواجهة الآثار الناتجة عن تلك الموجة غير المستقرة من الطقس بأنحاء البلاد منذ بدايتها فى الساعات الأولى لها من صباح أمس الخميس.





وكانت أعلنت محافظة الدقهلية، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع سقوط الأمطار لسرعة شفط وكسح المياه، فضلا عن جاهزية كافة القطاعات بالمحافظة تحسبا لوقوع أي أحداث وسرعة التعامل معها في الحال.





وفي سياق مغاير تعرضت محافظات الجمهورية، صباح الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





واتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.





ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.









فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.









وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الجمهورية.





وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.





وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادى ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التى تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.





يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.



