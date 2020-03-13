تخارجات المستثمرون من أدوات الدين تقفز بالدولار أمام الجنيه 7 قروش

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات هذا الأسبوع، مع تصاعد حجم تخارج المستثمرون من استثمارتهم بأدوات الدين في مختلف الأسواق من بينهم مصر، خوفًا من دخول الاقتصاد العالمي في ركود من انشار فيروس كورنا.



وقفز سعر "الدولار" مقابل الجنيه بالبنك المركزي بقيمة 7 قروش؛ ليصل بنهاية تعاملات هذا الأسبوع يوم الأربعاء الماضي إلى 15.66 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع كان حققهما في بداية تعاملات نفس الأسبوع، وبذلك يكون الدولار مرتفعًا أمام الجنيه بقيمة 8 قروش منذ بداية تعاملات شهر مارس وحتى هذا الأسبوع.





وأوضحت مصادر مصرفية لـ"الفجر"، أن ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في الفترة الأخيرة؛ لتخارجات التى يقوم بها مستثمرون الأجانب من السندات المصرية، حيث يقمون ببيع الجنيه وشراء الدولار.



وتشهد أسواق السندات العالمية خاصة بالأسواق الناشئة تخارجات قوية من قبل المستثمرون ؛منذ بدء أنتشار فيروس كورونا حول العالم الذي من المتوقع أن يتسبب في ركود الاقتصاد العالمي، حيث يتم توجية تلك الاستثمارات للملاذات الآمنه مثل الذهب والين الياباني والدولار.



واتجهت صافي استثمارات الأجانب بالسوق الثانوي بالبورصة (السندات) بالبورصة المصرية إلى البيع بقيمة 2.1 مليار جنيه في جلسة الأربعاء الماضي.



وكانت استثمارات الأجانب الغير مباشرة السبب الرئيسي في تراجع أسعار الدولار مقابل الجنبه خلال 2019 وبداية عام 2020، بعدما زادت استثمارتهم بها لثقة في الاقتصاد المصري وارتفاع العائد عليها مقارنة بالدول الأخري.

