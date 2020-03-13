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عاجل.. ضبط 32 قطعة أثرية قبل تهريبها إلي دولة أجنبية

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:51 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة تهريب قطع فنية ذات قيمة تاريخية وأثرية داخل رسالة قادمة من إحدي الدول الأجنبية وذلك عقب دخول الحاوية.

حيث أكدت التحريات قيام السيدة المشار إليها باستيراد رسالة أمتعة شخصية داخل حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية وإخفاء قطع فنية تاريخية وأثرية ضمن مشمولها، وعقب تشكيل لجنة أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لفحص مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط (عدد 32 قطعة مختلفة ذات قيمة فنية وتاريخية وأثرية) وبالعرض على اللجان المختصة أفادت بأن جميع المضبوطات تخضع للقرارات الصادرة بشأن حظر استيراد أو تصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية بين الدول بطريقة غير مشروعة.

بمواجهة مندوب صاحب الشأن (مستخلص جمركى والقائم على إنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بمحتوى الرسالة)، اعترف بواقعة الضبط وأنكر علمه بما تحويه الرسالة من مضبوطات وإقتصار دوره على إنهاء الإجراءات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية تهريب قطعة اثرية تهريب الاثار الداخلية

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