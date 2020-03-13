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غدًا.. تعطيل الدراسة في البحر الأحمر
الجمعة 13/مارس/2020 - 04:47 م
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محمد طه
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أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تعطيل الدراسة غدًا السبت ١٤ مارس، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أنه يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديروا الإدارات التعليمية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.
وأوضح: أن غرفة عمليات المحافظة منعقده على مدار الساعة برئاسته، لمتابعة جهود مختلف المدن والجهات المعنية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية، مؤكدًا أن الغرفة على اتصال مستمر بغرف العمليات الفرعية بالمدن، وغرف عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.
وفي سياق متصل أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، مساء أمس الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.
وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الأحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة خلال الـ72 ساعة القادمة، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول.
وأوضح: أنه وجه مديرية الصحة بالتأكد من جاهزية جميع أقسام الإستقبال والطوارئ، وتكثيف النوبتجيات، وضرورة تواجد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والطعوم والأمصال، مع التنسيق مع الإسعاف والتأكيد على أماكن التمركزات بمختلف أنحاء المحافظة.
وشدد على ضرورة مراجعة أعمدة الإنارة بمختلف مدن المحافظة، وتغطية الأسلاك المكشوفة لمنع أي مشكلات تؤدي إلى حوادث صعق بسبب مياه الأمطار، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنشر معداتها بمختلف الشوارع لسرعة التعامل ورفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار مع ضرورة مرور فرق الطواريء على أماكن تجمعات المياه.
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