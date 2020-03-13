غدًا.. تعطيل الدراسة في البحر الأحمر

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، تعطيل الدراسة غدًا السبت ١٤ مارس، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.





وأشار إلى أنه يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديروا الإدارات التعليمية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.





وأوضح: أن غرفة عمليات المحافظة منعقده على مدار الساعة برئاسته، لمتابعة جهود مختلف المدن والجهات المعنية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية، مؤكدًا أن الغرفة على اتصال مستمر بغرف العمليات الفرعية بالمدن، وغرف عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.



