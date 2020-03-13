تعطيل الدراسة غدًا السبت في الإسكندرية

وأضاف في بيان رسمي أنه يستثنى من ذلك القرار القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية، ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.



وقالت هيئة الارصاد الجوية إن محافظات الجمهورية والوجه البحري تشهد موجة من الطقس السيئ، بسقوط أمطار شديدة الغزارة، وتكون رعدية على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء المثيرة للأتربة والرمال، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحرين الأبيض والأحمر، ودرجات الحرارة على الوجه العظمى 16، الصغرى 10 درجات.



وأعلن محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمرافق الحيوية وجميع أجهزة المحافظة للتعامل مع عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة من أمس الأربعاء الموافق وحتى السبت المقبل.



وصرح المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة برئاسته، لمتابعة تداعيات الموقف. كما أكد أن هناك متابعة ميدانية على المرافق الحيوية على مستوى المحافظة لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع.



وأوضح الشريف أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وأحياء المحافظة وشركات المرافق من الصرف الصحي ومياه الشرب وتوزيع الكهرباء والغاز، وجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف وإدارة الحماية المدنية، وإدارة مرور الإسكندرية، ومديرية التضامن، ومديرية التموين، والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية.



كما تم تجهيز فرق عمل للتدخل السريع وتشكيل نوباتجيات متتالية للعمل على مدار 24 ساعة وذلك بجميع المرافق وأجهزة المحافظة.



وقال رضا الغندور المتحدث باسم ميناء الإسكندرية إن جميع الإدارات التابعة للميناء رفعت درجة الاستعداد واليقظة التامة علي مدار الساعه تحسبًا لموجة الطقس السيئ.





حيث وجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء بالتنسيق مع جميع الشركات والتوكيلات والجهات العاملة في الميناء لرفع درجة الاستعداد على مدار الساعة، واتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، الطرق الصحيحة في أعمال التخزين والشحن والتفريغ خلال هذه الموجة وذلك حفاظًا علي الأرواح والممتلكات.



أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا السبت، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.