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إصابة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بفيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:35 م
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رئيس البرازيل جايير بولسونارو
رئيس البرازيل جايير بولسونارو
الفجر
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أصيب الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، بعد خضوعه للتحاليل، نقلا عن صحيفة Odia البرازيلية.


وأكدت نتيجة أول تحليل للرئيس البرازيلي إصابته بالفيروس وفقا للصحيفة، ولم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا بعد.

 أوردت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية الخميس 12 مارس أن "فابيو واجنجارتن" السكرتير الصحفي للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعدما أثبتت نتائج الاختبارات إيجابية حالته.

وأضافت (سي.إن.إن.) أن الحالة الصحية للرئيس البرازيلي بولسونارو تخضع للرعاية.

ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد في هذا الصدد.

يُشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بلغ أكثر من 114 ألف شخص وتوفي أكثر من 4 آلاف بسببه.

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