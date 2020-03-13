ضبط اثنين من الإخوان لترويجهما شائعات عن كورونا

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط اثنين من العناصر الإخوانية الإرهابية، بتهمة ترويج شائعات وأخبار مغلوطة ومفبركة والإدعاء على غير الحقيقة بإنتشار فيروس كورونا بشكلٍ واسع فى مصر وعدم قدرة الدولة على مواجهته.



