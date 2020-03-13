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ضبط اثنين من الإخوان لترويجهما شائعات عن كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:40 م
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أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط اثنين من العناصر الإخوانية الإرهابية، بتهمة ترويج شائعات وأخبار مغلوطة ومفبركة والإدعاء على غير الحقيقة بإنتشار فيروس كورونا بشكلٍ واسع فى مصر وعدم قدرة الدولة على مواجهته.

وتم القبض على العنصرين لترويجهما شائعات وأخبار مغلوطة ومفبركة والإدعاء على غير الحقيقة بإنتشار فيروس كورونا بشكلٍ واسع فى مصر وعدم قدرة الدولة على مواجهته، وكذا التهكم على الإجراءات التى تتخذها الدولة بشأن مجابهة هذا الفيروس بغرض إثارة الرأي العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين .
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الكلمات المفتاحية

كورونا شائعات الدولة الاخوان

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