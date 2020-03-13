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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:39 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 13/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إيران تخلي شوارعها للتصدي لتفشي فيرس كورونا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
أفادت وكالة إيران للأنباء (إرنا)، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن الإيرانية ستخلي شوارع المدن خلال الأربع والعشرين القادمة في محاولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || 132 ألفا و567 حالة إصابة بـ"كورونا" على مستوى العالم
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على مستوى العالم بلغ 132 ألفا و567 حالة.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || رئيس جنوب السودان يعلن أسماء وزراء بحكومة الوحدة الجديدة
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
أعلن سلفا كير رئيس جنوب السودان، اليوم الجمعة، عن أسماء الوزراء الرئيسيين في حكومة الوحدة الوطنية، التي شكلها مع خصمه الذي أصبح نائبا له، رياك مشار؛ بهدف محاولة إحقاق السلام في البلاد.
 
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الكلمات المفتاحية

عدد الاصابات رئيس جنوب السودان حكومة الوحدة الجديدة بوابة الفجر الصحة العالمية اصابات كورونا 56

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