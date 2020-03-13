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سولسكاير يحسم مصير هدف ريال مدريد مع مانسشتر يونايتد

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:37 م
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
ريهام عبد المحسن
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حسم أولي جونار سولسكاير المُدير الفني لمانشستر يونايتد مصير نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا وأكد استمراره في صفوف الفريق ليقطع الطريق أمام كافة الاحتمالات التي ربطت بين النجم الفرنسي وناديه السابق يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني.

وكشفت صحيفة إكسبريس البريطانية أن الإصابات المتكررة شكلت لبول بوجبا عائقاً أمام مشاركته مع مانشستر يونايتد، حيث لم يشارك في سوى 8 مُباريات في جميع المُسابقات في الموسم الحالي ولم يلعب مع الفريق منذ نهاية ديسمبر الماضي وذلك بسبب الإصابة التي داهمته في الكاحل.

وقال سولسكاير في تصريحات نقلتها صحيفة إكسبرس البريطانية: "بوجبا لاعب في فريقنا، مازال هناك عامين في عقده مع وجود سنة إضافية مُتاحة في عقده".

وأضاف: "نعم، يُمكن توقع أن يكون بوجبا معنا الموسم المُقبل".

وعن آداء الفريقه وفوزه بخماسية نظيفة على لاسك لينز النمساوي على أرضه، قال سولسكاير:"إيجالو لاعبنا النيجيري يقدم آداء رائع منذ قدومه إلى هُنا، هو سيتطور وسيكون أفضل، هو يملك مقومات سنظل نحتاجها في الموسم المقبل".

واختتم سولسكاير تصريحاته قائلاً:"إيجالو مُهاجم وهداف، هو يعلم وظيفته وما هو دوره في الفريق، هو جيد للغاية وأفضل شيء لديه هو شخصيته".
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سولسكاير رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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