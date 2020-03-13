"عمل بطولي".. طبيبة ترافق مصابة بكورونا لمستشفى العزل بالإسماعيلية

ثمن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة الموقف البطولى للطبيبة "آية الحديدي"، رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى صدر المنصورة.

وتقدم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية، بأسمى أيات الشكر التقدير للطبيبة أية الحديدي، على موقفها البطولي لقيامها بالتطوع بكل شجاعة دون الخوف من اَي عدوى وخطر.

كانت الطبيبة قد قامت بمرافقة السيدة المصابة بفيروس كورونا أثناء نقلها من مستشفى صدر المنصورة إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية بدلًا من الطبيب المقيم المكلف بهذه المهمة، نظرًا للحالة الصحية الصعبة التي كانت تعاني منها المريضة.



