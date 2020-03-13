Advertisements
Advertisements
Advertisements

"عمل بطولي".. طبيبة ترافق مصابة بكورونا لمستشفى العزل بالإسماعيلية

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:36 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
ثمن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة الموقف البطولى للطبيبة "آية الحديدي"، رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى صدر المنصورة.

وتقدم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية، بأسمى أيات الشكر التقدير للطبيبة أية الحديدي، على موقفها البطولي لقيامها بالتطوع بكل شجاعة دون الخوف من اَي عدوى وخطر.

كانت الطبيبة قد قامت بمرافقة السيدة المصابة بفيروس كورونا أثناء نقلها من مستشفى صدر المنصورة إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية بدلًا من الطبيب المقيم المكلف بهذه المهمة، نظرًا للحالة الصحية الصعبة التي كانت تعاني منها المريضة. 

يشار إلى أن الطب الوقائي بمحافظة الدقهليه، اتخذ كافة الإجراءات اللازمة وقام بعمل مسح احترازي كامل بقرية السامحيه الكبرى مركز بلقاس، جاء ذلك لرصد كافة المخالطين للحالة صاحبة الـ60 عاما المتوفاة بفيروس الكورونا، التي استقبلها مستشفى صدر المنصورة.

وقامت الحملة الوقائية بسحب عينات للأفراد المخالطين للحالة والقيام بإجراءات العزل بالمسكن، ثم قام فريق التطهير بعمل رش كامل في جميع الأماكن بالقرية، كما قامت الحملة بعمل ندوات تثقيفية لأبناء القرية وكيفية الوقاية في حالة وجود حالات.
"عمل بطولي".. طبيبة ترافق مصابة بكورونا لمستشفى العزل بالإسماعيلية
"عمل بطولي".. طبيبة ترافق مصابة بكورونا لمستشفى العزل بالإسماعيلية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر المنصورة الفجر الإسماعيلية

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين بعد موجة الطقس السيئ

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 9 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

قرار غريب من فايلر عقب تأجيل مباراة الأهلي وإنبي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيان حكومي صادم عن ضحايا الطقس السيئ

منذ ساعة و 13 دقيقة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ يوم

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

ماذا فعلت وزارة الصحة مع المخالطين للحالة المصابة بكورونا؟

"الصحة" تكشف تفاصيل إجراء تحاليل لـ 1904 حالات مشتبه في إصابتها بكورونا

بعد إصابة 12 مصريا بكورونا.. تحركات عاجلة من الحكومة

شفاء 12 حالة.. آخر مستجدات المصابين بفيروس كورونا

الصحة: وفاة أول حالة مصرية مصابة بكورونا

الصحة تؤكد: نسب الإصابة بفيروس كورونا في مصر مازالت محدودة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:58 م

عاجل.. أول تعليق من السيسي على الاضطرابات الجوية

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

08:06 ص

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

03:48 م

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

06:50 ص

مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

03:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status