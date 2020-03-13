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الولايات المتحدة: ارتفاع عدد الاصابات بـ كورونا إلى 1832 والوفيات إلى 41

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:17 م
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بوابة الفجر
الفجر
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ارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، إلى 1832 والوفيات إلى 41.

وصباح أمس الخميس، سجلت 44 ولاية والعاصمة واشنطن 1257 إصابة بالفيروس على الأقل وفقا لقاعدة بيانات الصحيفة، كما سجلت 37 حالة وفاة.

ولا يزال عدد صغير جدا من الولايات الأمريكية التي لم تسجل فيها أي حالات إصابة، ولكن المسؤولين يقولون إنها مسألة وقت فقط قبل أن يكتشف الفيروس داخل حدود تلك الولايات.

ويذكر أن قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه من المحتمل فرض قيود على السفر داخل الولايات المتحدة، مشيرًا في تصريحات للصحفيين، إلى أنه لم يتم مناقشة ذلك في إطار الإجراءات الامريكية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحول استبعاد المملكة المتحدة من القيود المفروضة على السفر بين الولايات المتحدة وأوروبا، أوضح الرئيس الأمريكي، أن بريطانيا "لديها حدود قوية" كما أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد فيها منخفضة، بحسب تعبيره.

وأضاف ترامب، في البيت الأبيض، الخميس، "ليس لدى بريطانيا أعداد كبيرة من الإصابات، ونأمل أن يبقوا على هذا النحو".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأمريكية، الخميس، إن الحكومة الأمريكية تعتبر عددًا من الدول في القارة الأوروبية، تهديدًا فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة لا تمثل نفس التهديد فيما يتعلق بانتشار المرض.

وقال مصدر في وزارة الخارجية، إنهم سيمددون الحظر إلى المملكة المتحدة إذا استمرت الحالات في الارتفاع هناك.


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