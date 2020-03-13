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لأول مرة.. شواطئ الغردقة خالية تماما من المصريين (صور)

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:23 م
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الغردقة
الغردقة
محمد طه
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بدت شواطئ مدينة الغردقة الساحلية خالية تمامًا من المواطنين المصريين، وذلك عقب إعلان حالة الطوارئ بسبب الطقس السييء التى تتعرض له البلاد منذ الأمس.

وخلت عددًا من شواطئ مدينة الغردقة تمامًا من المواطنين المصريين، وعلى رأسها شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة، حيث يعد النادى الاجتماعى من أكثر الشواطئ إقبالا من المواطنين عليه ولكن تخلو شواطئه من المواطنين.

وفى سياق متصل تشهد مدينة الغردقة ومدن البحر الأحمر، استقرارا نسبيا للأحوال الجوية، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والغيوم على أغلب المناطق، وسط هدوء للرياح.

وكانت شهدت مدن البحر الأحمر أمس حالة غير مستقرة في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار ما بين متوسطة لغزيرة على بعض المناطق منها غارب شمال البحر الأحمر ومدينة الغردقة.

وأعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، صباح أمس الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة علي الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتفعيل غرف العمليات، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الأحوال الجوية والأمطار والسيول المحتملة خلال الـ 72 ساعة القادمة، ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أي ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول. 

وأوضح المحافظ أنه وجه مديرية الصحة بالتأكد من جاهزية جميع أقسام الاستقبال والطوارئ، وتكثيف النوبتجيات، وضرورة تواجد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين، والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والطعوم والأمصال، مع التنسيق مع الإسعاف والتأكيد على أماكن التمركزات بمختلف أنحاء المحافظة. 

وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة أعمدة الإنارة بمختلف مدن المحافظة، وتغطية الأسلاك المكشوفة لمنع أي مشكلات تؤدي إلى حوادث صعق بسبب مياه الأمطار، موجهًا شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنشر معداتها بمختلف الشوارع لسرعة التعامل ورفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار مع ضرورة مرور فرق الطوارئ على أماكن تجمعات المياه.

لأول مرة.. شواطئ الغردقة خالية تماما من المصريين (صور)
لأول مرة.. شواطئ الغردقة خالية تماما من المصريين (صور)
لأول مرة.. شواطئ الغردقة خالية تماما من المصريين (صور)
لأول مرة.. شواطئ الغردقة خالية تماما من المصريين (صور)
لأول مرة.. شواطئ الغردقة خالية تماما من المصريين (صور)
لأول مرة.. شواطئ الغردقة خالية تماما من المصريين (صور)
لأول مرة.. شواطئ الغردقة خالية تماما من المصريين (صور)
لأول مرة.. شواطئ الغردقة خالية تماما من المصريين (صور)
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