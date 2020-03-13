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الصور الأولى من حادث كورنيش الإسكندرية

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:21 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد رجب - دينا حسن
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شهد طريق كورنيش الإسكندرية، نطاق منطقة كامب شيزار، اليوم الجمعة، حادث مروري بين سيارة أجرة وأخرى ملاكي، بسبب الطقس السيئ مما تسبب في إصابة 5 ركاب.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي،  يُفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة كامب شيزار بطريق الكورنيش، وانتقل ضباط القسم والمرور إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص تصادم بين سيارة أجرة "ميكروباص" وأخرى ملاكي بجوار نفق كامب شيزار بطريق الكورنيش، اتجاه محطة الرمل، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجارى العرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيق.

وضربت "عاصفة التنين" محافظة الإسكندرية، وهطلت الأمطار بغزارة علي مدار 8 ساعات متواصلة بكل أنحاء المحافظة، وذلك منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة، في إطار موجة الطقس السيئ التي سبق أن أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية. 

 كانت أصدرت محافظة الإسكندرية تحذيرات عاجلة للمواطنين، ضمن قلقها من حالة الطقس، حيث حذرت من عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، و‏عدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، و‏عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، و‏عدم السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، تجنبا لسوء طقس الخميس. 
 
كما حذرت المحافظة من عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار، وتدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارًا من عصر يوم الأربعاء 11 مارس 2020، وحتى نهاية الفترة السبت 14 مارس 2020، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، والتأكد من تثبيت ووضع اللافتات واللوحات الكائنة خارج المباني والتأكد من خلو الأسطح من أي أشياء حتى لا تؤدي العواصف المتوقع حدوثها إلى أضرار للغير.  

الصور الأولى من حادث كورنيش الإسكندرية
الصور الأولى من حادث كورنيش الإسكندرية
الصور الأولى من حادث كورنيش الإسكندرية
الصور الأولى من حادث كورنيش الإسكندرية
الصور الأولى من حادث كورنيش الإسكندرية
الصور الأولى من حادث كورنيش الإسكندرية
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