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محمد بركات يصدم لاعبي المنتخب الوطني

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:17 م
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محمد بركات
محمد بركات
محمد الصو
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يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، لخوض مباراتي توجو بالتصفيات الإفريقية عقب التعادل في أول مواجهتين أمام كينيا بالقاهرة وجزر القمر خارج الديار.

وكشف محمد بركات مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن مفاجأة تتعلق بشأن مكافآت لاعبي الفراعنة عقب المباريات سواء بالداخل أو الخارج.

وأكد بركات في تصريحات إعلامية، أنه تم تطبيق اللائحة المعتمدة من الاتحاد المصري في نوفمبر الماضي بالاتفاق مع الجهاز الفني تهدف لإضفاء مزيد من الحماس على اللاعبين.

وأضاف: "اللائحة لا تشمل وجود مكافآت في حال التعادل داخل الأرض بأي مباراة، بالإضافة إلى أن الفوز داخل الأرض سيكون له مكافأة محدودة".

وتابع: "إنه من غير المعقول عدم القدرة في الفوز على ملعبنا ووسط جماهيرنا، لذلك تم وضع اللائحة على هذا الأساس، مع اعتماد مكافآت مالية ضخمة لتحقيق الفوز خارج الأرض".

واختتم بأنه سيكون هناك عقوبات قاسية على اللاعبين وجزاءات في حالة تلقي الهزائم أو تحقيق التعادل داخل الأرض، خاصةً أن الجميع يعمل للصعود إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتي توجو يومي 26 و 29 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2020.
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الكلمات المفتاحية

محمد بركات رياضة المنتخب الوطني الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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