ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 798 حالة

ويذكر أن قالت وزارة الصحة البريطانية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 456 حالة، الأربعاء، من 373 حالة الثلاثاء.





وأضافت أن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 7 حالات بعد تسجيل وفاة جديدة.





وفي هولندا قالت السلطات الصحية إن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد قفز بمقدار الثلث، الأربعاء، إلى 503 حالات.





كما زاد عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في هولندا من 4 إلى 5 حالات.