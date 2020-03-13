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في عيد ميلاد محمد حفظي.. تعرف على بدايته

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:50 م
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محمد حفظي
محمد حفظي
نادين نجدي
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يوافق اليوم الجمعة 13مارس، عيد ميلاد موهبة متفردة، له عالمه الخاص الذي استطاع أن يأخذنا فيه بسلاسة، عالم يشبه عالمنا ويشبه تراثنا وموروثتنا حديثنا عن المنتج والسيناريست محمد حفظي .


ويرصد "الفجر الفني" بداية حياة المنتج والسيناريست محمد حفظي في عالم الفن، فهو خريج كلية هندسة، وفي لقاء تليفزيوني له قال:"عندما دخلت هندسة معادن في لندن، كنت متأكد أنني سأعمل بهذا المجال، ففي الجامعة بدأت أحب الكتابة، وعندما أُتيت عُرض علي طارق العريان بأن أعمل معه في فيلم السلم والثعان، وأنا كنت كاتب سيناريو كهاوي وكنت أريد أن أخرجه وأعمله بشكل مستقل مع جماعة أصدقائي وكان حلم من أحلام الشباب".

وأضاف حفظي حديثه قائلاً:"بدأنا أن نعمل على فكرة "السلم والثعبان" وظهر بعدها بسنتين أو ثلاثة، وحتى الآن أشعر بأن هذا الفيلم من أكثر الأفلام التي لمست جيل وخصوصاً البنات".

قام حفظي بإنشاء شركة فيلم كلينيك، وفي البداية كانت بدايتها كورشة سيناريو لتدريس فن كتابة الأفلام وقام حفظي بالتدريس بنفسه، وبعد ذلك أصبحت شركة إنتاج سينمائي، وكان أول إنتاج لها عام 2008، بفيلمان حققا نجاحاً كبيراً وهما ورقة شفرة وزي النهاردة.
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