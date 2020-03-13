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الكنيسة الكاثوليكية بالعالم تحتفل بانتخاب بابا الفاتيكان

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:13 م
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أرشيفية
أرشيفية
ماريان ناجى
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تحتفل اليوم، الكنيسة الكاثوليكية بالعالم، بيوم انتخاب قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بابا للكنيسة الكاثوليكية، والذى كان فى ١٣ مارس عام ٢٠١٣.

فيما علق الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية فى تصريح خاص إلى بوابة الفجر على هذه المناسبة، قائلا: اليوم نشكر معا الرب لهذه المناسبة وبالرغم من أننا مع العالم بأجمعه نحيا أوقات عصيبة على المستوى الصحى، نظرًا لتفشى فيروس كورونا بالعديد من البلاد، مما أدى لإصابة العديد من الأشخاص وأيضًا أزدياد عدد الوفيات، وايضا الظروف الجوية التي تمر بها بلادنا، الا اننا نصلي من أجل قداسة البابا فرنسيس والذي يقود كنيسته وسط أمواج الحياة، ان يمنحه الرب وافر النعم لاتمام رسالته المقدسة".


وتابع: "كما ونصلي للعالم أجمع ولبلادنا الحبيبة مصر كي يحفظنا جميعا الرب من كل سوء، ويمررنا من هذه الأزمة بخير وسلام، وتصلي الكنيسةالكاثوليكية بمصر لقداسته كي يمنحه الرب وافر الصحة".

وعلى صعيد آخر شهد محبى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قلق شديد بعد ظهوره فى عدة صور تم التقاطها وهو يسعل ويغطى أنفه خلال القداس وخاصة بعد غيابه عن حضور القداس التالى بكنيسة كاتدرائية القديس يوحنا بروما، بسبب وعكته الصحية التى لم تعلن تفاصيلها بعد.

فيما علق صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية فى تصريح إلى "الفجر"، قائلا: بابا الفاتيكان مصاب بدور برد بسيط نافيا شائعات إصابة بابا الفاتيكان بفيروس كورونا.

وكان نشر موقع "مترو" البريطاني أن البابا فرنسيس، البالغ من العمر 83 عامًا، تعرض لوعكة صحية بسيطة، وكان من المقرر أن يواصل أعماله اليوم لكنه فضل البقاء في دار ضيافة دون توضيح تفاصيل عن طبيعة المرض الذى أصاب البابا أو تفاصيل عن الوعكة الصحية.


كانت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة صاحب الغبطة البطريرك إبراهيم اسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك وبطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية قد أعلنت عن توصية بأن يكون هناك يوما للصلاة من أجل مرضى فيروس كورونا وكل المرضى، راجين من الرب الشفاء لكل المرضى، ولمن انتقل إلى السماء الرحمة والغفران، والتعزية لذويهم.
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