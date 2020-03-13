بعد تصريحات السيسي.. كيف تخطت الدولة المصرية أزمة الطقس السيئ؟

"أدارت الدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية مشهدا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا.. الشكر كل الشكر للمسؤولين والأفراد الذين اقتضت المسؤولية منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة، ميدانيا من قلب الحدث"، بهذه الكلمات علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إدارة أجهزة الدولة لأزمة الطقس السيئ.





وتابع السيسي: "لا يسعني سوى الفخر بمعدن الشعب المصري الأصيل الذي أظهر أفراده روح تعاون عالية، وفدائية وترابط، تقول بوضوح أننا سويا، يدا بيد.. أقوى من أي شيء.. كما أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وبكل الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".





البداية.. إجازة الخميس

بداية إداراة الدولة للأزمة عندما قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الجمعة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





تشكيل غرفة العمليات

شكل مجلس الوزراء غرفة عمليات لمتابعة ما يدور بالمحافظات، وتواجد داخل الغرفة ممثلو الوزارات المعنية " الري والكهرباء والتضامن الاجتماعي والإسكان وغيرها" لمتابعة الاستعدادات الكثيفة التي يتم الربط بكافة الوسائل المختلفة مع كافة المحافظات لمتابعة حالة الطقس السئ والتي تشهدها البلاد.

أرقام تلقي الشكاوى

للتحرك سريعا لمواجهة أية أزمة طارئة، أعلنت الحكومة عن تخصيص مجموعة الأرقام من أجل تلقي شكاوى المواطنين بشأن الأمطار وسوء الأحوال الجوية على مدار 72 ساعة المقبلة.

وخصص مجلس الوزراء أرقام 27927407 و01022222974 لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص الطقس السيئ، خصصت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهر، 3 أرقام رئيسية لتلقى الشكاوى وهى (23907147- 23912136- 23901236).



التحكم في الكهرباء وللتحكم في الكهرباء خلال سقوط الأمطار، كان يتم قطع التيار الكهربائي لمدد قصيرة، في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية، بسبب حالة الطقس السيئ، لارتفاع منسوب المياه عن الأرض وذلك حرصا على سلامة المواطنين.

إشادة بإجراءات الحكومة وتعليقا على إجراءات الحكومة، أشادت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بجهود الحكومة المصرية في التعامل مع موجة الطقس السيئ التي تضرب مناطق مختلفة من البلاد بداية من اليوم الخميس وتستمر حتى السبت المقبل وذلك وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.



خطط فصل المياه والكهرباء قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرصد الأولي يؤكد أن الحكومة كانت محقة في وقف العمل بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتقلبات الحوية كانت حقيقية ومستمرة بشكل غير مسبوق علي معظم محافظات الجمهورية.





وتابع: "كما يحسب للحكومة التناسق والاتصال بينها وبين غيرها من القطاعات وحرص رئيس الوزراء أن يكون بنفسه على رأس غرفة العمليات بالمتابعة الفيديو كونفرانس وكذلك المحافظين والمسئولين".

