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المؤشرات الأمريكية تتغلب على خسائرها وترتفع في بداية تعاملات اليوم

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:01 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
الفجر الاقتصادي
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فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع قوي، اليوم الجمعة، بعد تكبد أسوأ خسائرها اليومية في أكثر من 30 عاما مع تعلق المستثمرين بالأمل في مزيد من الإجراءات المالية للحيلولة دون ركود عالمي.

وارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي 773.20 نقطة بما يعادل 3.65 % ليفتح عند 21973.82 نقطة، وزاد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 89.35 نقطة أو 3.60 % مسجلا 2569.99 نقطة، وصعد المؤشر "ناسداك" المجمع 408.59 نقطة أو 5.67 % إلى 7610.39 نقطة.

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الكلمات المفتاحية

كورونا والاقتصاد العالمي كورونا خسائر البورصة الامريكية البورصة الأمريكية

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