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فايلر يرفض إلغاء مران الأهلي رغم سوء الأحوال الجوية

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:00 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلغاء المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الجمعة رغم سوء الأحوال الجوية وتأجيل مباراة إنبي.

وقرر المدرب السويسري خوض الفريق الأحمر التدريبات الجماعية على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، في موعده استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الإنتاج الحربي.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن منذ قليل تأجيل مباراتي السبت والأحد بالدوري الممتاز والتي كان من المقرر أن تجمع بين الأهلي وإنبي والزمالك والمصري بسبب سوء الأحوال الجوية على أن يتم تحديد الموعد الجديد لهما في وقت لاحق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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الكلمات المفتاحية

فايلر رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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