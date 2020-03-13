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التنمية المحلية: صرف إعانات عاجلة لمتضرري الطقس السيء
الجمعة 13/مارس/2020 - 04:00 م
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رقية جمال
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قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن استعداد المحافظات لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت منذ عدة أيام، وهناك تنسيق بين كافة الوزارات المعنية للتعامل مع هذه الأزمة، وبمجرد بدأ تساقط الأمطار أمس في القاهرة والجيزة والقليوبية وشمال وجنوب البلد، تم إغلاق بعض الطرق حرصًا على سلامة المواطنين.
وتوجه "شعراوي"، خلال حواره مع مراسل فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، بالشكر للمواطنين على استجابتهم لدعوات التزام المنازل وعدم الخروج للشارع، مناشدهم بالاستمرار في التزام المنازل اليوم لحين انتهاء موجة الطقس السيئ؛ لإتاحة الفرصة للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار.
وتابع وزير التنمية المحلية، أن وزارة التضامن تقوم حاليًا بصرف إعانات عاجلة لمتضرري الطقس السيء، وحالات الوفاة الناتجة عن انهيار المنازل بالمحافظات، وإحالة المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج الكافي، لافتًا إلى أن العمل جاري على مدار الساعة، وهناك تواصل دائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء لرصد الحالة أول بأول.
وتعرضت محافظات الجمهورية، منذ صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.
ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.
ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.
وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن أمس الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.
حيث سقطت أمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وامتدت إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وكانت رعديه على بعض المناطق، ووصلت إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.
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