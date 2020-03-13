التنمية المحلية: صرف إعانات عاجلة لمتضرري الطقس السيء

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن استعداد المحافظات لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت منذ عدة أيام، وهناك تنسيق بين كافة الوزارات المعنية للتعامل مع هذه الأزمة، وبمجرد بدأ تساقط الأمطار أمس في القاهرة والجيزة والقليوبية وشمال وجنوب البلد، تم إغلاق بعض الطرق حرصًا على سلامة المواطنين.





وتوجه "شعراوي"، خلال حواره مع مراسل فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، بالشكر للمواطنين على استجابتهم لدعوات التزام المنازل وعدم الخروج للشارع، مناشدهم بالاستمرار في التزام المنازل اليوم لحين انتهاء موجة الطقس السيئ؛ لإتاحة الفرصة للتعامل مع تراكمات مياه الأمطار.





وتابع وزير التنمية المحلية، أن وزارة التضامن تقوم حاليًا بصرف إعانات عاجلة لمتضرري الطقس السيء، وحالات الوفاة الناتجة عن انهيار المنازل بالمحافظات، وإحالة المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج الكافي، لافتًا إلى أن العمل جاري على مدار الساعة، وهناك تواصل دائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء لرصد الحالة أول بأول.



