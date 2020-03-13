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أول رد فعل من الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة إنبي

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:48 م
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد الصو
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سادت حالة من الارتياح داخل مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، عقب تأجيل مباراة إنبي بالدوري العام.

وجاء قرار الجبلاية بتأجيل مواجهة الفريقين، ليثلج صدور المسؤولين في القلعة الحمراء، خوفًا من إقامة المباراة في تلك الظروف وتعرض اللاعبين للإصابات.

وكان النادي الأهلي خاطب مسؤولي الجبلاية بالساعات الماضية بالتضامن مع إنبي، حتى يتم تأجيل المباراة لاستحالة إقامتها في تلك الظروف.

ويأتي ارتياح السويسري رينيه فايلر بالقرار الذي أصدره الجبلاية بتأجيل المباراة، بسبب عدم خوض الفريق أي مران له منذ عودته من جنوب إفريقيا سوى مرانًا وحيدًا قبل مواجهة سموحة بالدوري.

وكان الاتحاد المصري أعلن عن تأجيل مواجهتي الأهلي ضد إنبي والزمالك ضد المصري البورسعيدي، بسبب سوء الأحوال الجوية.
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رياضة اول رد فعل من الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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