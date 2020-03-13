عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين بعد موجة الطقس السيئ

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المصريين حكومة وشعبا، قد أثبتوا على مدار الساعات الماضية، قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد.





وأضاف السيسي، خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ قليل، أن الدولة أدارت بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية مشهدًا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا، موجهًا الشكر للمسؤولين والأفراد الذين اقتضت المسؤولية منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة، ميدانيا من قلب الحدث.



