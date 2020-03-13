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عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين بعد موجة الطقس السيئ

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:27 م
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المصريين حكومة وشعبا، قد أثبتوا على مدار الساعات الماضية، قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد.

وأضاف السيسي، خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ قليل، أن الدولة أدارت بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية مشهدًا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا، موجهًا الشكر للمسؤولين والأفراد الذين اقتضت المسؤولية منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة، ميدانيا من قلب الحدث.

عاجل.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين بعد موجة الطقس السيئ
وأوضح الرئيس السيسي، خلال منشوره: "لا يسعني سوى الفخر بمعدن الشعب المصري الأصيل الذي أظهر أفراده روح تعاون عالية، وفدائية وترابط، تقول بوضوح أننا سويا، يدا بيد.. أقوى من أي شيء، كما أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وبكل الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

من جهتها، قالت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، بدأت من مساء الأربعاء الماضي، ومستمرة حتى مساء اليوم.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من الساعات الأولى من الصباح، تقل حدة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وينحصر تساقط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أنه بعد ظهر السبت، تنتهي تمامًا حالة عدم الاستقرار ونعود للأجواء الطبيعية في هذا الوقت من العام، موضحة أننا لم نشهد هذه الحالة من عدم الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية منذ عام 1994.

وشددت على أن الحديث عن أن ما نتعرض له هو "إعصار التنين" غير صحيح، فمصر لا تتعرض لأي إعصار.

وتابعت أننا اليوم، مستمرين في تساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة ومدن القناة، ومستمرين في السيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس ومناطق من شمال الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح، والذي يزيد عن الأمس.

وناشدت المواطنين بعدم الخروج من المنزل اليوم، إلا للضرورة للسماح للجهات المعنية بمواصلة عملها حيث أن الأمطار مستمرة وسوف يزداد تراكم المياه مرة أخرى.
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