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الأهلي يتلقى خطابًا رسميا من اتحاد الكرة بتأجيل مباراة إنبي

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:34 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة المصري يفيد بتأجيل مواجهة الفريق الأحمر المقبلة أمام إنبي، والتي كان من المقرر لها مساء غد السبت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأخطر اتحاد الكرة المصري الأهلي بأنه سيتم تحديد الموعد الجديد لمواجهة إنبي في وقت لاحق.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٤٩ نقطة جمعهم من الفوز في ١٦ مباراة متتالية والتعادل في مباراة واحدة.
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