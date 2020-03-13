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مساعدا وزير الداخلية يتابعان شفط مياه الأمطار المتراكمة بالطرق (صور)

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:34 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
إيمان عبد العاطي
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تابع كل من اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، أعمال  سيارات الإغاثة والدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق، بالإضافة إلى سيارات شفط المياه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوي الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن حالة الطرق.

وطالبت المرور، أنه في حالة وجود أعطال أو حوادث يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة (٠۱۲۲۱۱۱۰۰۰٠).

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف التواجد المروري الفعال والجدي على الطرق السريعة في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر وهطول الأمطار ورياح محملة بالأتربة.

ووجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة، عدة نصائح لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة، في حالة وجود تقلبات جوية وسقوط الأمطار.

وفيما يلي الإرشادات المرورية:

1- عدم تجاوز السرعة المقررة قانونا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2- الالتزام بالسرعة المقررة، لأن تجاوزه للسرعة المقررة قد تعرض حياته وحياة مستقلي السيارة صحبته، للخطر، فضلا عن احتمالية وقوع حوادث أخرى بالطريق.

3- عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

4- عدم تخطي السيارات الأخرى حال سيرها بالطريق في أثناء وجود تقلبات جوية، لأن بذلك سوف يؤدي إلى حوادث بالطرق.

5 - عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق، ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

6 - عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها، الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.

7 - عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار، تحسبًا لحدوث تكدسات مرورية بالطريق.

8 - عدم تغيير اتجاه السير فجأة، من دون الإشارة الدالة على ذلك.

9 - ألا يغير قائد السيارة، خط سيره فجأة والسير في اتجاه آخر، من دون الإشارة لقائدي السيارات مرتادي الطريق، عن أنه سوف يغير خط سيره.

10 - عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

11- على قائدي السيارات الوقوف، وعدم السير بالطريق في حالة ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية، لأنه بذلك سوف يخضع للمسائلة القانونية، لعدم إتباعه تعليمات رجال المرور، وتعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.

مساعدا وزير الداخلية يتابعان شفط مياه الأمطار المتراكمة بالطرق (صور)
مساعدا وزير الداخلية يتابعان شفط مياه الأمطار المتراكمة بالطرق (صور)
مساعدا وزير الداخلية يتابعان شفط مياه الأمطار المتراكمة بالطرق (صور)
مساعدا وزير الداخلية يتابعان شفط مياه الأمطار المتراكمة بالطرق (صور)
مساعدا وزير الداخلية يتابعان شفط مياه الأمطار المتراكمة بالطرق (صور)
مساعدا وزير الداخلية يتابعان شفط مياه الأمطار المتراكمة بالطرق (صور)
مساعدا وزير الداخلية يتابعان شفط مياه الأمطار المتراكمة بالطرق (صور)
مساعدا وزير الداخلية يتابعان شفط مياه الأمطار المتراكمة بالطرق (صور)
مساعدا وزير الداخلية يتابعان شفط مياه الأمطار المتراكمة بالطرق (صور)
مساعدا وزير الداخلية يتابعان شفط مياه الأمطار المتراكمة بالطرق (صور)
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