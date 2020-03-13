وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان جهود شفط مياه الأمطار

تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، ميدانيا حالة الشوارع ومجهودات شفط آثار الأمطار عقب الطقس السئ التي تعرضت له محافظة الجيزة.

وتفقد الوزير والمحافظ أعمال إزالة تراكمات مياه الأمطار من محور 26 يوليو، ومتابعة عمل المعدات وتوزيعها بالتنسيق مع أجهزة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، خلال الجولة بالجهود المتواصلة التي يقوم بها العاملين بالمحليات، في كل المحافظات الذين يتواجدون في الشارع للقيام بعمليات شفط مياه الأمطار.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم مضاعفة المجهودات لرفع كافه مياه الأمطار وتمهيد الشوارع أمام الحركة المرورية.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عملها متواصل حتى الانتهاء من موجة الطقس السيء لخدمة المواطنين، مشددا على استقبال شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها علي مدار اليوم وتوجيه فرق العمل خاصة المتعلقة بمشكلات الكهرباء أو رفع مياه الأمطار من الشوارع أو سقوط للأشجار.

ورافق وزبر التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال الجولة، المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وأجهزة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة.





وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.





ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.





ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





فيما أكد وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.





وفي سياق متصل، قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيلة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن ذروة موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مستمرة حتى مساء غدا الجمعة على كافة أنحاء الحمهورية.





وأشارت في تصريحات لها، إلى أن هناك أيضا عواصف ترابية شهدتها عدة مناطق متفرقة بالجمهورية بينها طريق سفاجا والكريمات.





وكشفت عن أن الأمطار وصلت لحد السيول على سيناء ووادى ثيران، لافته إلى أنه من المتوقع استمرار غزارة الأمطار وسيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





وناشدت المواطنين التزام المنازل، خاصة وأن ذروة الموجة مستمرة خلال الساعات المقبلة، لافته إلى هناك أيضا عواصف ترابية على جنوب البلاد، موضحة أن الحالة الشديدة من عدم الاستقرار التى تشهدها حاليا لم تحدث منذ عام 1999.





يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من أمس الخميس وحتى السبت، حيث كشفت عن أنه المنتظــر أن تتعــرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الإستقرار في الأحوال الجوية إعتباراً مـن اليوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.





وكشفت هيئة الأرصاد، عن أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيـول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمـر وجبـوب البلاد.





كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصـل لحـد العاصفة على مناطـق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتـــؤدي إلى إضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. ويصاحب ذلك إنخفـاض فـي درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.



