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محافظ الجيزة: إصلاح آثار الطقس السيئ أعلى محور 26 يوليو سريعا

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:30 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه من الأثار السلبية للطقس السيئ، حدوث انهيار جزئي بمحور 26 يوليو، وتم إخطار رئيس الوزراء بذلك، والذي وجه على الفور بنزول شركة المقاولون العرب ليلًا لمعالجة هذه الآثار السلبية وعودته للعمل خلال أسرع وقت؛ نظرًا لأهمية المحور واعتباره شريان مرور هام.

وأضاف "راشد"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش متابعته أعمال إصلاح آثار الطقس السيئ أعلى محور 26 يوليو، اليوم الجمعة، أن المحافظة تعرضت بالأمس وحتى صباح اليوم لموجه عاتية من الأمطار لم تشهدها منذ سنوات طويلة، وكانت هناك حالة استنفار تام بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والعمل يجري على مدار الساعة للتعامل مع مياه الامطار الغزيرة.

وتوجه محافظ الجيزة، بالاعتذار للمواطنين؛ لكونهم اضطروا لقطع المياه عن بعض المناطق نظرًا لكثرة المياه التي تسربت للصرف الصحي، وخلال ساعات قليلة سيتم الانتهاء من آثار موجة الطقس السيئ، منوهًا بأن هناك قرية الديسمي بالصف بها تسرب لبعض مياه السيول، وسيتم التعامل معها، مشددًا على أن الكهرباء والمياه المنقطعة عادت بكامل طاقتها، وهناك انقطاعات فرعية بالصف والعياط؛ نظرًا لارتفاع نسبة العكارة بالمياه القادمة من النيل. 

وتعرضت محافظات الجمهورية، صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، أمس الخميس، نظرا لظروف الطقس السيئ.

ويستثنى من ذلك العاملون في المرافق الحيوية، والتي تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الاستقرار في الأحوال الجويـة اعتبارًا مـن أمس الخميس الموافق 12 مارس، وحتى يوم السبت الموافــق 14 مارس.

حيث سقطت أمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وامتدت إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وكانت رعديه على بعض المناطق، ووصلت إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.

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