هل يؤثر تأجيل الدوريات الكبرى على كرة القدم؟





يعيش العالم حاليا في خطر كبير جدا وانتشار فيروس جديد وهو فيروس "كورونا" الذي بدأ من الصين واستمر في الانتشار حتى وصل إلى أوروبا ومنه إلى العالم كله.



وبالطبع انتشر فيروس كورونا حتى دخل عالم كرة القدم وأصاب العديد من اللاعببن والمشجعين ليتم منع حضور الجماهير في مختلف دوريات العالم حفاظا على سلامة المشجعين واللاعببن.



إلغاء الدوريات العالمية والبطولات الأوربية



وشهدت الأيام القليلة الماضية حتى اليوم الجمعة تعليق الدوريات الخمس الكبرى الإيطالي والإسباني والإنجليزي والفرنسي بالإضافة إلى تعليق بطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الأوروبي.



ولم تحدد معظم الدوريات التي قامت بتعليق نشاطها بمواعيد انطلاقها من جديد أو مصير الدوري من الإلغاء أو من عدمه.



سلبيات تعود على كرة القدم بسبب تعطيل الدوريات الكبرى



ويوجد ٤ سلبيات ستعود على كرة القدم بشكل عام بسبب تعليق الدوريات الكبرى في العالم بسبب فيروس كورونا وهي كالآتي:



١- سيؤثر تأجيل بطولة دوري أبطال أوروبا بالطبع على توقيت البطولة فقد توقفت البطولة قبل انتهاء منافسات إياب دور الستة عشر من البطولة وبالتالي التأثير على موعد استكمال البطولة.



٢- سيتسبب تأجيل الدوريات الكبرى على اللاعبين من الناحيه البدنية بشكل كبير جدا فقد يفقد الكثير من اللاعبين ليقاتهم بسبب بعدهم عن التدريبات والمباريات.



٣- عدم حسم أي بطل للدوريات الخمسة الكبرى فهناك دوريات من المرجح أن يتم إلغائها نهائيا وبالتالي لن يكون هناك بطل محدد لها هذا الموسم.



٤- كما سيؤثر تعطيل الدوريات الخمسة الكبرى في حدوث خلط كبير في مواعيد الدوريات ومواعيد إتتهائها ومواعيد انطلاقها الموسم القادم وستؤثر على النظام الذي كانت تثير به هذه البطولات.



ولكن هل سيتوقف الأمر عند هذا الحد ويتخلص العالم من فيروس كورونا أم سيظل العالم في ظلمات بسبب هذا الوباء ويظل مستقبل كرة القدم في العالم مجهول؟