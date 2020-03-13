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مفاجأة بشأن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:27 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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أشارت العديد من التقارير الصحفية التي خلال الساعات القليلة الماضية إلى احتمالية إصابة المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا خلال الساعات القليلة الماضية.

سبب انتشار الأنباء بإصابة صلاح بكورونا

وربطت التقارير الصحفية بين إصابة خمسة أفراد من نادي بورنموث الإنجليزي بفيروس كورونا وبين احتمالية إصابة صلاح وبعض لاعبو ليفربول بفيروس كورونا.

حقيقة إصابة صلاح بكورونا

ولكن أكدت الصحافه الانجليزية أن نادي ليفربول لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي عن إصابة أي لاعبين بفيروس كورونا وأن جميع لاعبو الفريق بصحة جيدة.

وذكرت التقارير أن جميع لاعبو ليفربول سيخضعون لحجر صحي خلال الساعات القليلة القادمة لحمياتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

تعطيل بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد أعلن صباح اليوم الجمعة رسميا تعطيل بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى ٣ أبريل القادم بسبب انتشار فيروس كورونا.

ترتيب نادي ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٨٢ نقطة من أصل ٢٩ مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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