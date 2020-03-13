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كورونا يهدد كرة القدم الإنجليزية

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:26 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية بريطانية بأنه هناك نادي في بطولة الدوري الإنجليزي لم يتم ذكر اسمه قد أدخل لاعبيه الحجر الصحي وذلك بعد ظهور أعراض فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد على ثلاث حالات من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وأكدت صحيفة ديلي تيليجراف البريطانية أن نتائج الفحوصات الطبية من المتوقع أن تظهر غدًا الجمعة لمعرفة حقيقة الأمر والاطمئنان على سلامة اللاعبين.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أعراض فيروس كورونا ظهرت على أحد اللاعبين من هذا الفريق في وقت سابق هذا الأسبوع وأنه تم عزله عن بقية زملاءه وبدا أنه يتحسن ولكنه انتكس مرة أخرى وأصاب لاعبين آخرين ظهرت عليهما نفس الأعراض.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه في حال التأكيد على أن النتائج إيجابية فإنه سيتم إلغاء مباراة هذا الفريق في الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وقد يجبر ذلك رابطة الأندية بتعليق جميع المباريات لحين إشعار آخر.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن مباريات الدوري الإنجليزي ستستكمل ولكن بدون جماهير للحد من انتشار فيروس كورونا ولكن إذا أصيب بعض اللاعبين في الفرق المشاركة قد يؤدي ذلك إلى إلغاء المسابقة.

وقررت السلطات الفرنسية مؤخرًا منع التجمعات لأكثر من ألف شخص في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت فرنسا سجلت 1166 حالة إصابة بالفيروس حتى أمس الأحد بزيادة 19 بالمائة عن اليوم السابق وأصبحت صاحبة ثاني أكبر عدد من الحالات في أوروبا بعد إيطاليا.

وتوفي 19 شخصا في فرنسا حتى الآن بعد إصابتهم بمرض كوفيد 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

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