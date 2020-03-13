Advertisements
Advertisements
Advertisements

البحرين: تعافي 9 حالات جديدة من فيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:08 م
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، عن تعافي 9 حالات إضافية من فيروس كورونا المستجد، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، حيث أكدت الوزارة، أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية وصل إلى 44 حالة.

وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية، أن "العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية، حسبما أوصت به منظمة الصحة العالمية".

وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

وجددت الوزارة، دعوتها للمواطنين والمقيمين القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين على التواصل بها لجدولة موعد الفحص، واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

وأوضحت الصحة، أن 8 حالات أضيفت اليوم للحالات القائمة كانت لمخالطي حالة قائمة قادمة من الخارج، وقد تم رصدهم من خلال جهود اقتفاء المخالطين، واتخاذ الإجراءات الطبية المعتمدة للعزل والعلاج. 

كما تم تسجيل 4 حالات إضافية لقادمين ضمن خطة الإجلاء، كانوا في مركز الحجر الاحترازي، وقد تم اتخاذ الإجراءات الطبية المعتمدة للعزل والعلاج بعد إجراء الفحوصات المختبرية الدورية والتأكد من نتائجها.


Advertisements

أخبار تهمك

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ حوالي 6 ساعات

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "شبح الطقس" يفضح مسؤولي "دريم".. ويكشف كوارث وإهدار مال عام داخل الكمبوند.. وكلمة السر "فشل الإدارة"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 7 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة إصابة رونالدو بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

هل ظهرت أعراض كورونا على محمد صلاح ؟

منذ 35 دقيقة

عاجل.. ديبالا يفاجئ الجميع بشأن إصابته بكورونا

منذ 39 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 ص

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

06:50 ص

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

08:19 ص

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

10:25 ص

عاجل.. ديبالا يفاجئ الجميع بشأن إصابته بكورونا

02:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status