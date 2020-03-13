البحرين: تعافي 9 حالات جديدة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، عن تعافي 9 حالات إضافية من فيروس كورونا المستجد، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، حيث أكدت الوزارة، أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية وصل إلى 44 حالة.





وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية، أن "العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية، حسبما أوصت به منظمة الصحة العالمية".





وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.





وجددت الوزارة، دعوتها للمواطنين والمقيمين القادمين من إيطاليا وكوريا الجنوبية ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين على التواصل بها لجدولة موعد الفحص، واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.





وأوضحت الصحة، أن 8 حالات أضيفت اليوم للحالات القائمة كانت لمخالطي حالة قائمة قادمة من الخارج، وقد تم رصدهم من خلال جهود اقتفاء المخالطين، واتخاذ الإجراءات الطبية المعتمدة للعزل والعلاج.





كما تم تسجيل 4 حالات إضافية لقادمين ضمن خطة الإجلاء، كانوا في مركز الحجر الاحترازي، وقد تم اتخاذ الإجراءات الطبية المعتمدة للعزل والعلاج بعد إجراء الفحوصات المختبرية الدورية والتأكد من نتائجها.





