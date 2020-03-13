هبوط نجوع مازن والمنشأة وصرع ثلاثي للبقاء في المجموعة الثانية للقسم الثالث

إشتد الصراع على البقاء بدوري القسم الثالث، في المجموعة الثانية، تزامنا مع اقتراب المسابقة من نهايتها، في ظل منافسة حامية الوطيس بين فرق القاع لتأكيد بقائها في المسابقة، بينما هناك فرق تأكد هبوطها رسميا لدوري القسم الرابع.





في المجموعة الثانية تأكد هبوط كلا من نجوع مازن، صاحب المركز الأخير برصيد10 نقاط، ونادي اهلي المنشاة ، صاحب المركز قبل الأخير برصيد 15 نقاط، ليتبقي فريقين ليكتمل عدد الفرق الأربعة الهابطة لدوري القسم الرابع، والتي تنحسر بين فرق نادي قوص، نادي مكة المكرمة ، ونادي اخميم.



وتاتي المباريات المتبقية، لتلك الفرق المهددة بالهبوط كما يلي:



يتبقى لفريق قوص صاحب المركز العاشر برصيد 16 نقطة، مبارتين أمام نجوع مازن ، وأهلي المنشأة، الفريقان اللذان هبطا رسميا لدوري القسم الرابع.



فيما يتبقى لفريق نادي مكة المكرمة صاحب المركز التاسع برصيد17 نقطة، مبارتين أمام مركز شباب البلينا، صاحب المركز السادس برصيد28 نقطة، وفريق نادي قفط وصيف المجموعة برصيد 41 نقطة.



ويتبقي لفريق اخميم صاحب المركز الثامن برصيد21 نقطة، مبارتين أمام نادي البداري، صاحب المركز الرابع برصيد 37 نقطة، ونجوع مازن صاحب المركز الأخير بجدول المجموعة برصيد10 نقاط .



يذكر ان فريق نادي قنا حسم صعوده لدوري الترقي للقسم الثاني، قبل انتهاء المسابقة باسبوعين، بعد تصدره لجدول المجموعة برصيد 50 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المركز الثاني الذي يحتل فريق نادي قفط



ترتيب المجموعة الثانية



1_قنا 50 نقطة

2_قفط 41 نقطة

3_شباب المراغة 41 نقطة

4_البداري37 نقطة

5_شباب سوهاج 28 نقطة

6_البلينا 28 نقطة

7_المراغة 26 نقطة

8_اخميم21 نقطة

9_مكة المكرمة 17 نقطة

10_قوص 16 نقطة

11_اهلي المنشاة 15 نقطة

12_نجوع مازن 10 نقاط



