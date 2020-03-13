قرار غريب من فايلر عقب تأجيل مباراة الأهلي وإنبي

فاجئ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين بقرار غريب عقب تأجيل مواجهة إنبي، بالدوري العام.



وقرر السويسري فايلر، استئناف تدريبات الفريق عصر اليوم بمقر النادي في الجزيرة، بالرغم من تأجيل مواجهة إنبي، بالدوري العام.



وجاء قرار فايلر، بسبب رغبته في الحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية، خاصةً بعد حصولهم على راحة سلبية أمس الخميس، وعدم تدرب الفريق منذ عودته من جنوب إفريقيا سوى مرانًا وحيدًا.



وكان من المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراة أمام إنبي، مساء غدٍ السبت على ملعب القاهرة الدولي، إلا أنه تم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية.



ويبدأ المارد الأحمر، استعداده المباشر لمواجهة الإنتاج الحربي، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل 18 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.



وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، عن تأجيل مباريات السبت والأحد المقبلين، بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث كان سيواجه الأهلي نظيره إنبي، بينما كان سيلتقي الزمالك المصري البورسعيدي.