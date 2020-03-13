Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدا.. تعطيل الدراسة في كليات الأزهر بالقاهرة والأقاليم

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:08 م
Advertisements
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمود الجلاد
Advertisements
قرر  الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، تعطيل الدراسة غدًا السبت الموافق 14 مارس في مختلف فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وأوضح المحرصاوي: أن القرار يشمل الطلاب وأعضاء هيئة التدريرس والعاملين، ويستثنى من ذلك، أطقم العمل والنوبتجيات التي يحتاجها العمل بقطاع المستشفيات بجامعة الأزهر في: القاهرة، ودمياط، وأسيوط" ، بالإضافة لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي.
 
وأكد: أن القرار يأتي مراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذي تمر به البلاد حاليا، وتمكين مؤسسات الدولة من التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتمكين كليات الجامعة من إزالة آثار الأمطار الغزيرة على بعض المباني والمنشآت الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية.


كان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قد أصدر أمس الخميس، قرارا بتشكيل غرفة عمليات وذلك ضمن خطة الجامعة من أجل رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بكافة فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم ومرافقها التعليمية والطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحته، مؤكدا: أن هذه الإجراءات تأتي طبقا لتوصيات لجنة القطاع الطبي بجامعة الأزهر، ولجنة خدمة المجتمع.

وأشار إلى أن مستشفيات الجامعة بالقاهرة ودمياط وأسيوط، إضافة للمستشفى التخصصي بمدينة نصر، على أهبة الاستعداد في إطار خطة الدولة وطبقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومتابعة تنفيذ خطة الجامعة الوقائية لمكافحة الفيروس.

ونوه باتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الإدارة الطبية والمستشفيات الجامعية التابعة لها، لمواجهة أي حالات إصابة بالفيروس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح: أن الغرفة تهدف إلى تلقي كافة المستجدات المتعلقة بإجراءات الوقاية من الفيروس وهو ما سيتم بالتنسيق بين أعضاء اللجنة وعمداء الكليات، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا.

ونوه بجاهزية مستشفيات الجامعة لاتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن في حال ظهور أي إصابات، مشيرا إلى أن الجامعة دشنت حملات توعية بجميع الكليات بالقاهرة والأقاليم مع بداية الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ في 8 فبراير الماضي، ما يؤكد جاهزية الجامعة لمثل هذه الأمور الطارئة.

ولفت إلى البدء في إجراءات تطهير المنشآت الجامعية والمدن الجامعية وتعقيمها أولا بأول في ضوء رؤية الجامعة وكلياتها بالقاهرة والأقاليم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواجهة فيروس كورونا جامعة الأزهر بوابة الفجر القاهرة الفجر الاجراءات الاحترازية الأزهر

أخبار تهمك

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. التعليم تصدر قرارًا احترازيًا بـ "عزل ذاتي" لمدرسة بالزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| "شبح الطقس" يفضح مسؤولي "دريم".. ويكشف كوارث وإهدار مال عام داخل الكمبوند.. وكلمة السر "فشل الإدارة"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

رئيس سموحة: أبو جبل كان الحارس الرابع.. ونجم الأهلي يستحق الانضمام لبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة إصابة رونالدو بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

هتبقى مصيبة.. مجدي يعقوب يرفض هذا المقترح بشأن مركز القلب

منذ حوالي 6 ساعات

لأول مرة منذ بداية انتشاره.. الصين تتهم الجيش الأمريكي بإدخال كورونا إليها.. وتطالب بتفسير

منذ حوالي 17 ساعة

الإفتاء تحسم أمر نزول المواطنين لأداء صلاة الجمعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

منذ حوالي 7 ساعات

هل ظهرت أعراض كورونا على محمد صلاح ؟

منذ 36 دقيقة

مجدي يعقوب يحذر من "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة" تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ 3 أيام

عاجل.. ديبالا يفاجئ الجميع بشأن إصابته بكورونا

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الأزهر: استقبلنا 132 حالة مرضية تنفيذا لمبادرة السيسي

غدًا.. إعلان نتيجة تنسيق المدن الجامعية إليكترونيًا لـ"بنات الأزهر"

رئيس جامعة الأزهر: "الدراسات العليا" بالفيديو كونفرانس خلال أكتوبر

لقاء موسع لرئيس جامعة الأزهر مع الطلاب والطالبات

"المحرصاوي" يترأس اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يستقبل فريق ضمان الجودة خلال زيارته لكليتي "صيدلة بنين" و"دراسات إنسانية بنات"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:06 ص

منخفض جوي آخر قادم.. مجلس الوزراء يوجه تحذيرات مهمة للمواطنين

بشري سارة لرئيس "الأرصاد" الأسبق عن طقس اليوم (فيديو)

06:50 ص

عاجل.. بيان لمعهد البحوث الفلكية عن "اصطدام كويكب بالأرض"

08:19 ص

بفرمان من فايلر.. الأهلي يستقر على أولى صفقاته الصيفية

10:25 ص

عاجل.. ديبالا يفاجئ الجميع بشأن إصابته بكورونا

02:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status