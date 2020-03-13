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البدري يحدد موعد إعلان قائمة المحليين لمباراتي توجو

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:08 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، لمواجهتي توجو بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وحدد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، موعد إعلان قائمة المحليين والتي ستنضم لقائمة الفراعنة، استعدادًا للتصفيات.

وأعلن البدري، عن إعلان قائمة المحليين يوم 22 مارس الجاري، وعقب انتهاء مباريات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفراعنة معسكر مغلق بداية من يوم 23 مارس الحالي، على أن يتم التجمع يوم 24 من نفس الشهر، استعدادًا لاستئناف مباريات التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية.

وينضم الرباعي المحترف إلى معسكر الفراعنة يوم 24، حيث تم إعلان ضم كل من محمود تربزيجة لاعب أستون فيلا الإنجليزي، ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني، وأحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي.

ويواجه الفراعنة منتخب توجو يومي 26 و 29 مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2020.
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